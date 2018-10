Dana White o konsekwencjach wobec Khabiba: Może nawet stracić pas

Dana White podkreślił, że jest bardzo rozczarowany zachowaniem Khabiba i całą tą sytuacją, która zaszła po walce wieczoru UFC 229. Zapytany o to, jakie konsekwencje czekają mistrza, który dopiero co obronił swój pas w walce z Conorem McGregorem, odpowiedział: - Stanowa Komisja Sportu Nevady zebrała od nas materiały i rozpoczęła dochodzenie. Wstrzymali już wypłatę dla Khabiba, nie wstrzymali wypłaty dla Conora, po tym co obejrzeli na nagraniach. (…)

- Rozmawiałem z Bennetem z NSAC i powiedział mi początkowo, że wstrzymuje wypłaty dla obu zawodników. Potem komisja obejrzała masę ujęć z tej sytuacji i zadzwonili do mnie mówiąc, że zwalniają wypłatę dla Conora McGregora, bez przesłuchiwania go. Natomiast zatrzymali wypłatę dla Khabiba - dodał.

White wyjaśnił również, dlaczego nie zdecydował się udekorować Khabiba pasem mistrzowskim w oktagonie. Chodziło oczywiście o względy bezpieczeństwa. Na widowni wrzało. White obawiał się o to, że wybuchną zamieszki, bo hala nie reagowała dobrze na to, co działo się po walce wieczoru. Mimo to Khabib naciskał, aby wręczono mu pas: „Mogę zostać aresztowany, jestem na to gotowy, ale najpierw chcę dostać pas.” mówił do White’a.

Zgodnie ze słowami White’a, największe konsekwencje grożą Khabibowi ze strony Stanowej Komisji Nevady. Jeśli NSAC tak zdecyduje, to zawodnik może nawet zostać zawieszony, pozbawiony wypłaty, a w przyszłości może nie otrzymać wizy na wjazd do USA.

- Zobaczymy, co zrobi NSAC. Ale to nie wszystko. Będą kary finansowe, będzie Bóg wie co… Może ci goście nie dostaną wizy, żeby wrócić do kraju. Mam na myśli Khabiba. Zobaczymy, jak to się rozwiąże. (…) To miała być największa noc w naszym życiu, a wyszło… eh, jestem bardzo rozczarowany - przyznał.

Zapytany przez reportera, czy na 100 procent Khabib Nurmagomedov nie zostanie pozbawiony pasa mistrzowskiego, White powiedział: - Nie możemy. Nie możemy być tego pewni na 100 procent. Obowiązują nas reguły narzucone przez Stanową Komisję Sportu Nevady (NSAC), a ta komisja ma zamiar zająć się dokładnie tą sprawą. Khabib nie musi się teraz martwić mną, tylko właśnie komisją stanu Nevada. Dziś na sali był gubernator i musiał wybiec z budynku. To nie dobrze… Khabib ma kłopoty - podsumował.

