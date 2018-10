KSW 45. Żenujący Popek. Położył się w oktagonie. Gwizdy na trybunach

Spokojnie zaczęli obaj zawodnicy. Jun chętnie korzystał z frontalnych i niskich kopnięć. Popek poszukał klinczu i docisnął Bośniaka do siatki. Fighter trenujący na co dzień w S4 nie wyprowadzał zbyt dużo ciosów, a gabaryty przekładał na pracę przy siatce. Panowie na zmianę obracali się. Mikołajuw zaprzęgł kolana do swojego arsenału klinczerskiego.

Popek wygwizdany

W drugiej rundzie Popek zaczął być agresywny. Skracał dystans z kombinacjami ciosów. Poszukał obalenia. Bośniak skontrował tę próbę i wszedł za plecy.

Popek został wykończony przez Juna ciosami w parterze. Mikołajuw jedynie leżał na macie i zastawiał się rękami, a Jun nie miał problemów z obiciem go. Popek nawet nie miał zamiaru się bronić.

Popek kończy karierę?

Wcześniej "Popek" zapowiedział, że jeśli przegra, to zakończy karierę w KSW. Na razie nie wiemy, czy dotrzyma słowa.

