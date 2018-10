UFC 229. Conor McGregor - Khabib Nurmagomedov. O której godzinie? Gdzie obejrzeć? Kart walk

UFC 229. McGregor - Nurmagomedow. Wielkie starcie

Podczas tego wydarzenia będziemy mogli podziwiać w klatce pojedynek o pas wagi lekkiej, pomiędzy obecnym czempionem, Khabibem Nurmagomedovem a największą gwiazdą MMA na świecie i byłym posiadaczem pasów dywizji piórkowej i lekkiej – Conorem McGregorem.

Walka wieczoru:

155 lbs: Khabib Nurmagomedov (26-0) vs. Conor McGregor (21-3) – starcie o pas mistrzowski

Karta główna:

155 lbs: Tony Ferguson (25-3) vs. Anthony Pettis (21-7)

205 lbs: Ovince Saint Preux (22-11) vs. Dominick Reyes (9-0)

265 lbs: Derrick Lewis (20-5, 1 NC) vs. Alexander Volkov (29-6)

115 lbs: Michelle Waterson (15-6) vs. Felice Herrig (14-7)

Karta wstępna:

125 lbs: Sergio Pettis (17-3) vs. Jussier Formiga (21-5)

170 lbs: Vincente Luque (20-13) vs. Jalin Turner (7-3)

135 lbs: Aspen Ladd (6-0) vs. Tonya Evinger (19-6, 1NC)

155 lbs: Scott Holtzman (11-2) vs. Alan Patrick (15-1)

Karta przedwstępna:

135 lbs: Lina Länsberg (8-3) vs. Yana Kunitskaya (10-4-0, 1NC)

155 lbs: Gray Maynard (14-7-1, 1NC) vs. Nik Lentz (30-9-2, 1NC)

170 lbs: Ryan LaFlare (13-2) vs. Tony Martin (12-4)

Transmisja TV:

Karta przedwstępna – od godz. 00:15 na UFC Fight Pass

Karta wstępna – od godz. 02:00 na UFC Fight Pass

Karta główna – od godz. 04:00 na Polsacie Sport Extra (starcie McGregor vs. Nurmagomedov około 06:00)

