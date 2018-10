KSW 45. Popek wręczył prezent rywalowi. Erko Jun niezadowolony

KSW 45. Popek przed kolejną walką

Występ na gali KSW 45 będzie czwartym dla Popka w największej organizacji MMA w Polsce. Do tej pory przegrał z Mariuszem Pudzianowskim i Tomaszem Oświecińskim, a pokonał jedynie Roberta Burneikę.

Popek zapowiedział, że jeśli przegra, to kończy karierę w MMA. W piątek podczas oficjalnej ceremonii ważenia podarował rywalowi pluszowego kota.

- Moja córka śledzi poczynania Erko Juna i jego córki. Poprosiła mnie, żebym wręczył w jej imieniu pluszaka córce Erko. To nie był mój pomysł - powiedział Popek.

Erko Jun uważa, że to element gry. - Dał pluszaka mojej córce. Doceniam to, ona jest dla mnie wszystkim i dla niej żyję. Potem powiedziałem mu jednak, że w sobotę walczymy, nie będzie żadnych gierek.

- Popek jest bardzo przyjazny w stosunku do mnie, szanuję go za to. Ale to nie zabawa dla mnie, powiedziałem mu, że jesteśmy tu po to, by walczyć ze sobą - dodał Jun.

