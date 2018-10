KSW 45. De Fries cięższy od Bedorfa

Na Wembley kibice mieszanych sztuk walki będą mogli obejrzeć aż dziewięć pojedynków. Poza walką wieczoru bardzo duże zainteresowanie wzbudza m.in. walka Pawła "Popka" Mikołajuwa z Erko Junem, czy Michała Materli z Damianem Janikowskim. Zaskoczeniem jest to, że przed ceremonią ważenia z karty został skreślony Max Nunes. Zastąpił go Łukasz Parobiec. Organizatorzy gali KSW 45 zdecydowali, że jego pojedynek z Wagnerem Prado odbędzie się w limicie dywizji ciężkiej.

Popek schudł 14 kg do walki

Po godzinie 16 w Londynie odbyła się ceremonia ważenia i wszyscy zmieścili się w wyznaczonych limitach. Wśród zawodników z walki wieczoru - De Fries (119,5 kg) jest minimalnie cięższy od Bedorfa.

Wyniki ważenia przed KSW 45

120 kg: Phil De Fries (119,5) - Karol Bedorf (117,9) – o pas mistrzowski dywizji ciężkiej

120 kg: Paweł "Popek" Mikołajuw (117,4) - Erko Jun (101,6)

83,9 kg: Michał Materla (84,4) - Damian Janikowski (84,4)

77,1 kg: Dricus Du Plessis (77,1) - Roberto Soldic (77,1) - o pas mistrzowski dywizji półśredniej

83,9 kg: Scott Askham (84) - Marcin Wójcik (84,3)

120,2 kg: James McSweeney (112,7) - Thiago Silva (101,1)

120,2 kg: Wagner Prado (101,1) - Łukasz Parobiec (105,5)

93 kg: Akop Szostak (92,1) - Jamie Sloane (93,5)

70,3 kg: Leszek Krakowski (70,4) - Alfie Davis (70,6)

Gdzie oglądać KSW 45?

W telewizji nie ma otwartej i darmowej transmisji gali, ale można wykupić do niej dostęp. KSW 45 będzie dostępne na antenach Cyfrowego Polsatu. Stream PPV (pay per view, tłum. zapłać za oglądanie) planują KSW TV i Ipla TV - KSW 45. Dostęp do transmisji można wykupić także pod tym adresem: http://cyfrowypolsat.pl/vod/ksw-45.cp