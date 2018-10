KSW 45. Jak zamówić PPV? Ile kosztuje transmisja?

Na Wembley kibice mieszanych sztuk walki będą mogli obejrzeć aż dziewięć pojedynków. Poza walką wieczoru bardzo duże zainteresowanie wzbudza m.in. walka Pawła "Popka" Mikołajuwa z Erko Junem, czy Michała Materli z Damianem Janikowskim.

W telewizji zabraknie otwartej i darmowej transmisji gali, ale kibice będą mogli wykupić do niej dostęp. KSW 45 będzie można oglądać bowiem na antenach Cyfrowego Polsatu. Stream PPV (pay per view, tłum. zapłać za oglądanie) będzie natomiast dostępny na KSW TV i Ipla TV - KSW 45. Dostęp do transmisji można wykupić także pod tym adresem: cyfrowypolsat.pl/vod/ksw-45.cp.

Wszystkie walki KSW 45:

Karol Bedorf - Philip De Fries

Erko Jun - Popek Monster

Damian Janikowski - Michał Materla

Roberto Soldic - Dricus Du Plessis

Marcin Wójcik - Scott Askham

James McSweeney - Thiago Silva Max

Nunes - Wagner Prado

Jamie Sloane - Akop Szostak

Alfie Davis - Leszek Krakowski

