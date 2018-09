MMA. Damian Grabowski poznał rywala na gali FEN 22

Guelke urodził się 13 marca 1986 roku w mieście Ponta Grossa w stanie Parana. "Dragon" pierwszą zawodową walkę wygrał w 2003 roku, gdy przez poddanie pokonał Jeffersona Gege. Od tamtego czasu zwyciężył w 21 pojedynkach, z czego aż 20 rozstrzygał przed czasem. Brazylijczyk jest nazywany w Kraju Kawy "Królem nokautu". 15 zwycięstw Guelke odniósł przez TKO lub KO, pięciokrotnie poddawał swoich rywali. Co warte uwagi - aż 13 z tych pojedynków nie wyszły nawet poza pierwszą rundę. "Smok" ostatnie starcie stoczył w lipcu tego roku, gdy jednogłośną decyzją sędziów pokonał Kerissona Leala de Rezende.

38-letni Grabowski to weteran polskiej sceny MMA. W przeszłości bił się w największej światowej federacji UFC. W 2013 został międzynarodowym mistrzem M-1 Global w wadze ciężkiej. Był również wicemistrzem świata i mistrzem Europy w brazylijskim jiu-jitsu. Przez 11 lat zawodowych startów stoczył 25 walk, z czegoś aż 20 wygrał.

- Z doświadczenia wiem, że brazylijscy zawodnicy są bardzo niebezpieczni i dobrze radzą sobie na polskiej ziemi. Ciekaw jestem, jak Guelke pokaże się na FEN 22 i jak na jego tle wypadnie Damian. Obaj zawodnicy wygrali łącznie 41 pojedynków, z czego 37 nie dotrwało do końcowego gongu. To gwarantuje emocje w klatce 20 października, jestem o tym przekonany - powiedział Paweł Jóźwiak, prezes FEN.

Karta walk FEN 22:

Damian Grabowski VS Jose Rodrigo Guelke -120 kg

Mateusz Rębecki VS Łukasz Kopera -70 kg*

Bartosz Leśko VS Tomasz Kondraciuk -84 kg

Kamil Gniadek VS Jacek Jędraszczyk -77 kg

Kamil Łebkowski VS Łukasz Demczur -66 kg

Krzysztof Klaczek VS TBA -66 kg

Łukasz Radosz VS TBA -85 kg K-1

Dawid Pasternak VS Rafał Statkiewicz -61 kg

Bilety na galę FEN 22 w serwisie Eventim.pl można nabyć TUTAJ.



Wielkie derby Poznania



Dawid Pasternak (8-3, 4 KO, 1 SUB) podejmie Rafała Statkiewicza (1-1, 1 KO) podczas gali FEN 22, która 20 października odbędzie się w Poznaniu. Walka została zakontraktowana w limicie kategorii koguciej.

Pasternak to 28-letni zawodnik pochodzący z Gniezna. Z ośmiu dotychczas odniesionych zwycięstw, pięć miało miejsce przed czasem - cztery przez nokauty, jedno przez poddanie. W styczniu tego roku Pasternak odprawił z kwitkiem już w pierwszej rundzie Sławomira Szczepamńskiego. Wcześniej wygrywał przed własną publicznością w Gnieźnie z Tomasem Zajacem, w 2014 roku natomiast decyzją sędziów dwa do remisu zwyciężył z Mateuszem Rajewskim. Pasternak to jeden z najlepszych zawodników w kategorii koguciej w Polsce.

Statkiewicz na zawodowstwie zadebiutował w listopadzie 2016 roku, gdy przez TKO w 1. rundzie pokonał Wojciecha Piordasa. Trenujący na co dzień w klubie Ankos MMA Poznań zawodnik wraca do klatki po prawie dwóch latach przerwy. Występ podczas FEN 22 będzie jego debiutem pod szyldem federacji.

- Dwóch debiutantów w FEN, dwóch jakże różnych, ciekawych zawodników. Waga kogucia zawsze była u nas bardzo mocna, ciekaw jestem, jak dwie nowe twarze poradzą sobie w klatce. Jedno jest pewne - zarówno Dawid, jak i Rafał zrobią wszystko, by dzięki zwycięstwu w Poznaniu zrobić pierwszy krok w kierunku pasa mistrzowskiego - powiedział Paweł Jóźwiak, prezes FEN.