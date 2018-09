MMA. Paczuski wypada z gali FEN 22

- Podczas jednego ze sparingów niefortunnie uderzyłem w swojego rywala i pękła mi kość z przemieszczeniem w prawej ręce, która eliminuje mnie z treningów. Dopiero za około trzy tygodnie mogę wrócić na salę i wtedy rozpocznę normalne zajęcia, pierwsze uderzenia w worek. Bardzo chciałbym wrócić do klatki na galę FEN 23, która odbędzie się w grudniu - powiedział Radosław Paczuski, mistrz FEN w K-1.

- Ubolewam nad tym, bo Radek w marcu tego roku został mistrzem naszej federacji i bardzo chcieliśmy, żeby w Poznaniu po raz pierwszy bronił pasa. Niestety - taki jest sport i nic z tym nie zrobimy. Liczymy na to, że kontuzja to nic poważnego i możliwie jak najszybciej Radek wróci do klatki. To bardzo ważny zawodnik FEN i liczę na jego znakomite walki. Tymczasem, Radek, życzę zdrowia i zapraszam 20 października na galę w roli widza - powiedział Paweł Jóźwiak, prezes FEN.

Karta walk FEN 22:

Damian Grabowski VS TBA -120 kg

Mateusz Rębecki VS Łukasz Kopera -70 kg*

Bartosz Leśko VS Tomasz Kondraciuk -84 kg

Kamil Gniadek VS Jacek Jędraszczyk -77 kg

Kamil Łebkowski VS Łukasz Demczur -66 kg

Krzysztof Klaczek VS TBA -66 kg

Łukasz Radosz VS TBA -85 kg K-1

Dawid Pasternak VS -61 kg

Bilety na galę FEN 22 w serwisie Eventim.pl można nabyć TUTAJ.