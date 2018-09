Historyczne miejsce Błachowicza w rankingu UFC!

Kilka dni temu Błachowicz poddał duszeniem w drugiej rundzie Nikitę Krylova na UFC Fight Night 136 w Moskwie.

To zwycięstwo może dać Polakowi przepustkę do walki o pas mistrzowski, co potwierdza najnowszy ranking UFC.

Ranking UFC UFC

Błachowich jest de facto 4. zawodnikiem, bo ranking nie uwzględnia mistrza, którym jest Daniel Cormier. Amerykanin jednak w ostatniej walce bił się w wadze ciężkiej i wygrał, dlatego jest posiadaczem dwóch pasów.

Jaka przyszłość czeka Polaka?

Tuż po walce na gali w Moskwie Błachowicz wyzwał do pojedynku właśnie Cormier, oraz Alexandra Gustafssona. Polak dwa lata temu mierzył się ze Szwedem, ale przegrał na punkty.