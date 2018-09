MMA. Łukasz Radom i Dawid Pasternak wystąpią na gali FEN

Radosz mimo 25 lat może pochwalić się już wieloma sukcesami na swoim koncie. W maju 2018 roku został mistrzem świata boksie tajskim IFMA - International Federation of muay thai Amateur w klasie A. Podczas zawodów, które odbyły się w Meksyku, na jego drodze stanęli rywale z Niemiec, Turcji i Rosji, ale wszystkie te pojedynki Polak wygrał. Sukces w Ameryce Południowej jest dopiero drugim w tych zawodach odniesionym przez naszego reprezentanta . Ten sam tytuł w 2012 roku zdobyła Joanna Jędrzejczyk. Radosz to ponadto mistrz Europy, wielokrotny mistrz Polski oraz srebrny medalista igrzysk sportów nieolimpijskich - The World Games.

Będzie ten Pasternak

Dawid Pasternak (8-3, 4 KO, 1 SUB) wystąpi podczas gali Fight Exclusive Night 22, która 20 października odbędzie się w Poznaniu. Nowy nabytek federacji będzie walczył w kategorii koguciej.

Pasternak to 28-letni zawodnik pochodzący z Gniezna. Z ośmiu dotychczas odniesionych zwycięstw, pięć miało miejsce przed czasem - cztery przez nokauty, jedno przez poddanie. W styczniu tego roku Pasternak odprawił z kwitkiem już w pierwszej rundzie Sławomira Szczepańskiego. Wcześniej wygrywał przed własną publicznością w Gnieźnie z Tomasem Zajacem, w 2014 roku natomiast decyzją sędziów dwa do remisu zwyciężył z Mateuszem Rajewskim. Pasternak to jeden z najlepszych zawodników w kategorii koguciej w Polsce. Występ podczas FEN 22 będzie jego debiutem w federacji.

Karta walk FEN 22:

Damian Grabowski VS TBA -120 kg

Radosław Paczuski VS TBA-85 kg K-1*

Mateusz Rębecki VS Łukasz Kopera -70 kg*

Bartosz Leśko VS Tomasz Kondraciuk -84 kg

Kamil Gniadek VS Jacek Jędraszczyk -77 kg

Kamil Łebkowski VS Łukasz Demczur -66 kg

Łukasz Radosz VS TBA -85 kg K-1

Dawid Pasternak VS -61 kg

TBA VS TBA

