MMA. Demczur rywalem Łebkowskiego na FEN 22

Demczur do tego pojedynku podejdzie z serią pięciu zwycięstw z rzędu. Ostatnim razem pokonany z klatki wychodził podczas… FEN 8, gdy musiał uznać wyższość Sebastiana Kotwicy. Poznanian pod szyldem Fight Exclusive Night stoczył dwie walki, z których jedną wygrał i jedną przegrał. Demczur udanie rozpoczął 2018 rok, gdyż w kwietniu wygrał przez nokaut już w pierwszej rundzie. Nawet pięciu minut w klatce nie wytrzymał z nim Oleg Kucheryavy.

11 marca 2017 roku Łebkowski stoczył bardzo wyrównany bój z Gabrielem Silvą. Potem trzykrotnie walczył jeszcze dla FEN, a teraz zapowiada, że z dobrej strony pokaże się przed wielkopolską publicznością. „Bomba” zrobi wszystko, aby skraść show i być jedną z najjaśniejszych postaci podczas gali FEN 22. Zawodnik od dłuższego czasu trenuje w Warszawskim Centrum Atletyki, co ma w jak najlepszy sposób przygotować go do najbliższego pojejdynku. Dzięki zwycięstwu w Poznaniu Łebkowski ma wrócić na właściwe tory.

– Kamil nie chce walk na przetarcie. Jak kraść, to miliony – podoba mi się jego sposób myślenia. Zestawiliśmy go z mocnym zawodnikiem, który od bardzo dawna nie przegrał i który ma na swoim koncie pięć zwycięstw z rzędu. Czeka nas bardzo ciekawa walka – powiedział Paweł Jóźwiak, prezez FEN.

Karta walk FEN 22:

Damian Grabowski VS TBA -120 kg

Radosław Paczuski VS TBA-85 kg K-1*

Mateusz Rębecki VS Łukasz Kopera -70 kg*

Bartosz Leśko VS Tomasz Kondraciuk -84 kg

Kamil Gniadek VS Jacek Jędraszczyk -77 kg

Kamil Łebkowski VS Łukasz Demczur -66 kg

Dawid Pasternak VS Rafał Statkiewicz -66 kg

Krzysztof Klaczek VS TBA

TBA VS TBA

Bilety na galę FEN 22 w serwisie Eventim.pl można nabyć TUTAJ.