Walczył dla UFC, a teraz podpisał kontrakt z FEN!

38-letni Grabowski to weteran polskiej sceny MMA. W przeszłości bił się w największej światowej federacji UFC. W 2013 został międzynarodowym mistrzem M-1 Global w wadze ciężkiej. Był również wicemistrzem świata i mistrzem Europy w brazylijskim jiu-jitsu. Przez 11 lat zawodowych startów stoczył 25 walk, z czegoś aż 20 wygrał.

– W końcu! Naprawdę cieszę się, że możemy ogłosić coś, co w tajemnicy skrywaliśmy już od dłuższego czasu. Znakomity zawodnik w kategorii ciężkiej dołącza do nas i wiążę z jego występami spore nadzieje. Bardzo mocne nazwisko zasila naszą federację i wierzę w to, że dużo dobrych walk Damiana zobaczymy w klatce FEN. Damian, witaj na pokładzie – powiedział Paweł Jóźwiak, prezes FEN.

Karta walk FEN 22:

Damian Grabowski VS TBA -120 kg

Radosław Paczuski VS TBA-85 kg K-1*

Mateusz Rębecki VS Łukasz Kopera -70 kg*

Bartosz Leśko VS Tomasz Kondraciuk -84 kg

Kamil Gniadek VS Jacek Jędraszczyk

Kamil Łebkowski VS Łukasz Demczur -66 kg

Krzysztof Klaczek VS TBA

TBA VS TBA

TBA VS TBA

