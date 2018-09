MMA. Mamed Chalidow: Znowu poczułem głód rywalizacji [WIDEO]

W marcu podczas KSW 42 Czeczen z polskim paszportem przegrał z Narkunem. Była to pierwsza przegrana Chalidowa od ośmiu lat. Teraz wszystko wskazuje, że w grudniu dojdzie do rewanżowego starcia. O tym, a także na wiele innych tematów, takich jak jak: testy antydopingowe w KSW, walki Polaków na ACB, McGregor vs. Nurmagomedov. Mamed opowiadał w rozmowie z portalem InTheCage.pl