MMA. Wielki powrót do federacji FEN

Gniadek to stary dobry znajomy FEN. Pochodzący ze Szczecina zawodnik trzykrotnie walczył pod szyldem federacji i trzykrotnie zwyciężał. „The Undertaker” zaczynał od grapplingu i ju-jitsu (zdobył m.in. srebrny medal mistrzostw Europy Ju-Jitsu No-Gi 2012 w Londynie), ale szybko zdecydował się na MMA – pierwszą zawodową walkę stoczył mając zaledwie 17 lat. Doświadczenie w nowej dyscyplinie zbierał tocząc zacięte boje m.in. z przyszłymi zawodnikami UFC - Artemem Lobovem i Łukaszem Sajewskim.

W sierpniu 2016 roku na gali FEN 13 "Summer Edition" w swoim debiucie, jeszcze w klatkoringu FEN, duszeniem zza pleców pokonał Klemensa Ewalda, a na gali FEN 15 "Final Strike" już w pierwszej rundzie skrętówką wygrał z Francuzem Vincentem Del Guerrą. Jego ostatnie zwycięstwo miało miejsce w marcu 2017 roku, gdy pokonał przez jednogłośną decyzję sędziów Łukasza Stanka.

- Mamy bardzo mocno obsadzoną kategorię wagową do 77 kilogramów, a jeszcze do tych młodych-zdolnych zawodników dorzucamy jednego, niezwykle walecznego i wciąż obiecującego chłopaka, którego ambicje nie mają końca. Kamil, witam ponownie w FEN, wierzę, że jesteś w stanie dać wiele dobrego naszej federacji - powiedział Paweł Jóźwiak, prezes FEN.

Karta walk FEN 22:

TBA VS TBA

Radosław Paczuski VS TBA-85 kg K-1*

Mateusz Rębecki VS Łukasz Kopera -70 kg*

Bartosz Leśko VS Tomasz Kondraciuk -84 kg

Kamil Gniadek VS TBA -77 kg

Kamil Łebkowski VS TBA -66 kg

TBA VS TBA

TBA VS TBA

TBA VS TBA

Bilety na galę FEN 22 w serwisie Eventim.pl można nabyć TUTAJ.