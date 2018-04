Somerfeld rywalem Duszy na FEN 21!

Somerfeld wszystkie swoje dotychczasowe zwycięskie walki kończył przez poddanie. 26-letni fighter z Koszalina debiutował w zawodowym MMA w 2010 roku. Po dwóch szybko wygranych pojedynkach w Polsce przeniósł się na Wyspy Brytyjskie, gdzie między innymi walczył dla największej brytyjskiej organizacji BAMMA i zdobył mistrzostwo federacji CSFC. W potyczce o tytuł pokonał uczestnika programu „The Ultimate Fighter” Anglika Jamesa Batemana. Ostatni sukces Somerfelda to pas mistrza federacji Gladiator Arena, po który sięgnął latem 2016 roku po pokonaniu Łukasza Szczerka.

To będzie drugi występ Somerfelda pod szyldem FEN. Podczas 15. edycji "Uniwersalny żółnierz" po zaciętym boju uległ na punkty Albertowi Odzimkowskiemu.

Dusza powrócił do klatki po ponad trzech latach przerwy w marcu 2018 roku. W efektowny sposób pokonał przez nokaut Michała Pietrzaka, czym skradł serca opolskiej publiczności. Na początku swojej kariery znokautował Kamila Mitoska, Konrada Dunaja, nieco później Tobiasza Kudrę. Dusza podjął decyzję o zawieszeniu startów w zawodowym MMA po dwóch porażkach z rzędu. Ostatnie zwycięstwo z Pietrzakiem pokazało jednak, że wrócił mocniejszy i chce rozdawać karty w nowej dla siebie kategorii półśredniej.

Karta walk FEN 21:

Thiago Vieira VS Andrzej Grzebyk -84 kg*

Łukasz Pławecki VS Wojciech Wierzbicki -77 kg K-1*

Toni Valtonen VS Marcin Zontek -93 kg

Jacek Jędraszczyk VS Tymoteusz Łopaczyk -77 kg

TBA VS Goran Reljic -93 kg

Łukasz Kopera VS Mateusz Głąb -70 kg

Patryk Nowak VS Marian Ziółkowski -70 kg

Oskar Somerfeld VS Szymon Dusza -77 kg

Grzegorz Ciepliński VS Marcin Sianos +93

*Stawką tych pojedynków będzie pas mistrzowski federacji FEN

