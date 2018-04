KSW 43. Janikowski pokonał rywala w 18 sekund i... złamał rękę. "Damian chyba za mocno bije"

burdenless 3 godziny temu 0

Brawo Damiano!! Świetna walka.

A do komentujących w stylu "sterydy", "naćpany", "to nie sport":

1. to nie są sterydy - Było oglądać Damiana w 2012 w Londynie na olipiadzie - tam sterydy nie sa dozwolone baranie!!!

2. Oczywiście że naćpany ..ale ciągle mniej niż ty.

3. To jest sport walki. Kiedyś takie same trolle odzywały się odnośnie boksu, judo, karate itp itd.