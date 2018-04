FEN 21. Valtonen rywalem Zontka we Wrocławiu!

Valtonen to prawie 40-letni weteran fińskiego MMA, który ma w swoim dorobku ponad 40 zawodowych pojedynków. W przeszłości walczył w Polsce, pokonując na punkty Łukasza Jurkowskiego i przegrywając z Janem Błachowiczem. Valtonen aż 11 pojedynków skończył przez nokaut. Ostatnim pokonanym przez niego zawodnikiem w ten sposób był Rimgaudas Kutkaitis, który w klatce wytrzymał niespełna jedną rundę.

Dla Zontka będzie to szósty występ w FEN. Z czterech jak do tej pory wygranych pojedynków pod szyldem federacji dwa razy o werdykcie musieli przesądzić sędziowie. Spośród szesnastu dotychczasowych walk Zontek osiem wygrał przed nokaut i pięć przez poddanie. Podczas gali FEN 10 już w pierwszej rundzie z Zontkiem przegrał Arunas Vilius. Co ciekawe, Litwin jest również ostatnim przeciwnikiem, którego na rozkładzie ma Valtonen. Fin potrzebował do tego jednak pełnego dystansu trzech rund.

Karta walk FEN 21:

Thiago Vieira VS Andrzej Grzebyk -84 kg*

Łukasz Pławecki VS Wojciech Wierzbicki -77 kg K-1*

Toni Valtonen VS Marcin Zontek -93 kg

Jacek Jędraszczyk VS Tymoteusz Łopaczyk -77 kg

TBA VS Goran Reljic -93 kg

Łukasz Kopera VS Mateusz Głąb -70 kg

Patryk Nowak VS Marian Ziółkowski -70 kg

TBA VS Szymon Dusza -77 kg

Grzegorz Ciepliński VS Marcin Sianos +93

*Stawką tych pojedynków będzie pas mistrzowski federacji FEN

Bilety na galę FEN 21 można nabyć na stronie internetowej fen-mma.com/bilet