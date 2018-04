DSF 14: Le Banner kontuzjowany - Graham zmierzy się z Różalskim?

Nie jest do końca znana diagnoza urazu Le Bannera. Dziś o godzinie 13:00 Francuz ląduje w Warszawie.

Le Banner wieczorem zostanie poddany szczegółowym badaniom pod okiem najlepszych specjalistów. Wtedy będziemy wiedzieć na sto procent, jak poważna jest to kontuzja i czy wyklucza definitywnie udział Geronimo w piątkowej gali. Do tej pory wszyscy musimy się wstrzymać z ostateczną decyzją - tonuje nastroje Robert Złotkowski, dyrektor sportowy federacji.

Jeżeli nie dojdzie do walki Różalski vs Le Banner, to pojedynek Polaka z Grahamem również ma ciekawą historię. Wielcy wojownicy spotkali się już ze sobą. W 2014 roku na zasadach MMA po wielkiej wojnie w klatce zwyciężył Australijczyk. W drugiej rundzie Różal doznał kontuzji kolana i musiał przerwać walkę. Po czterech latach, 13 kwietnia dojdzie do wielkiego rewanżu i to w K-1, formule w której obaj odnosili największe sukcesy.

- Dla żadnego zawodnika zmiana przeciwnika na kilka dni przed walką nie jest dobra, ale muszę pochwalić federację za zagwarantowanie takiej klasy zastępstwa. Wiedziałem od dawna, że w wypadku kontuzji jednego z nas do gry wejdzie Peter. Bardzo profesjonalne podejście. Graham to wielkiej klasy wojownik. Przegrałem wtedy z kontuzją. Teraz mam nadzieję, że będzie inaczej. Jedno się nie zmienia – czy Le Banner, czy Graham, to damy sobie mocno po pyskach - tak Marcin Różalski podsumował zmianę przeciwnika.

Plan B został wymyślony przez Sławomira Dubę, prezesa federacji DSF.

- Dla nas gala na Torwarze to najważniejsze wydarzenie w historii naszej federacji. Nie mogliśmy pozwolić sobie na ryzyko, że walka wieczoru się nie odbędzie. Mamy zbyt duży szacunek dla naszych kibiców, żeby nie dać im tego, na co się nastawiają. Dlatego – o czym mówiłem już od jakiegoś czasu – szykowaliśmy plan awaryjny na wypadek kontuzji jednej z dwóch gwiazd. Peter Graham od kilku miesięcy przygotowywał się normalnie do tej walki. Niezależnie od sytuacji i tak byłby naszym gościem. Docelowo miał zmierzyć się ze zwycięzcą tego pojedynku. Teraz być może sam będzie bohaterem tej walki wieczoru. Myślę, że sportowo widowisko nic na tym nie straci, a śmiem twierdzić, że może jeszcze zyskać! Przyjeżdża zawodnik światowej klasy, z którym Różal ma niewyjaśnione zatargi z KSW - oświadczył prezes DSF Kickboxing Challenge.

42 letni Peter Graham jest dobrze znany polskim fanom sportów walki. Na galach KSW pokonał “Różala” i Mariusza Pudzianowskiego. Przegrał z Karolem Bedorfem. Lista jego osiągnięć w K-1 jest imponująca. Pokonał m.in. takich zawodników jak Sam Greco, Mark Hunt, Badr Hari i Paweł Słowiński. Oto jego wybrane sukcesy:

1999: Mistrz Australii Kyokushin w kategorii open

2000: Amatorski Mistrz Świata WKBF w wadze superciężkiej

2002: Zawodowy Mistrz Świata WKBF w wadze superciężkiej

2003: K-1 World Grand Prix w Melbourne – 1. miejsce

2004: Kings of Oceania – 1. miejsce

2005: Kings of Oceania – 1. miejsce

2010: Zawodowy Mistrz Świata ISKA w wadze ciężkiej

