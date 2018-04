Vieira rywalem Grzebyka na FEN 21!

Vieira to 26-letni Brazylijczyk urodzony w San Paulo. "Monstro" to król nokautu - aż dziewięć z dziesięciu zawodowych zwycięstw odniósł właśnie w ten sposób. Vieira w listopadzie 2017 roku znokautował Davida Teixeirę, miesiąc później w ten sam sposób rozprawił się z Cassiano Ricardo. Brazylijczyk trenuje w słynnym klubie 01 MMA Team w Sao Paulo, a jego kolegami z sali treningowej są znany polskim kibicom Fernando Rodrigues JR oraz słynny Marcos Rogerio de Lima. Ten drugi przyjedzie wraz z Vieirą do Polski i będzie w jego narożniku 25 maja podczas FEN 21.

Dla Andrzeja Grzebyka będzie to piąty występ w organizacji FEN – na FEN 18 „Summer Edition” po znakomitej walce pokonał Marcina Naruszczkę, wcześniej, podczas FEN 14, przez techniczny nokaut po pierwszej rundzie wygrał z Białorusinem Alexeyem Repalovem. Na gali nr 9 „Go For It” natomiast uległ minimalnie na punkty Alessandro Di Chirico. Grzebyk jest znany z bardzo ofensywnego stylu walki – aż 8 z 12 zwycięstw odniósł przez nokaut lub poddanie. Nieprzeciętnie utalentowany reprezentant Legion Team Tarnów może pochwalić się także zwycięstwami w przeszłości nad tak mocnymi fighterami, jak Mindaugas Verzbickas i Kamil Szymuszowski. Podczas jubileuszowej, 20. edycji, pewnie w pierwszej rundzie pokonał Anatolija Litwinowa. Grzebyk swoim zwycięstwem skradł serca warszawskiej publiczności.

- Znakomity, mocno bijący "król nokautu" z Brazylii, kontra będący na fali najlepszy średni w naszej federacji, czyli Andrzej Grzebyk. Nie mogę doczekać się tego pojedynku. Tego starcia nie można przegapić - powiedział prezes FEN, Paweł Jóźwiak.

Karta walk FEN 21:

Thiago Vieira VS Andrzej Grzebyk -84 kg*

Łukasz Pławecki VS Wojciech Wierzbicki -77 kg K-1*

TBA VS Marcin Zontek -93 kg

Jacek Jędraszczyk VS Tymoteusz Łopaczyk -77 kg

TBA VS Goran Reljic -93 kg

Łukasz Kopera VS Mateusz Głąb -70 kg

Patryk Nowak VS Marian Ziółkowski -70 kg

TBA VS Szymon Dusza -77 kg

Grzegorz Ciepliński VS Marcin Sianos +93

*Stawką tych pojedynków będzie pas mistrzowski federacji FEN

Bilety na galę FEN 21 można nabyć na stronie internetowej fen-mma.com/bilet