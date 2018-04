Joanna Jędrzejczyk zdradziła plany na przyszłość

Pablo Tv6 2 godziny temu Oceniono 1 raz 1

I po walce znowu będzie - No wiecie moi drodzy nie dałam rady bo diety nie trzymałam, ostatnie dni za szybko waga wskoczyła bo zjadłam sernik i wiecie, przepraszam was generalnie no ale nie mogłam się oprzeć.



Pokora nauczy Cie szacunku do sportu i do ludzi przeciwko którym startujesz.



Peace.