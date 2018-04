Szymon Dusza zawodnikiem FEN

Dusza powrócił do klatki po ponad trzech latach przerwy w marcu 2018 roku. W efektowny sposób pokonał przez nokaut Michała Pietrzaka, czym skradł serca opolskiej publiczności. Na początku swojej kariery znokautował Kamila Mitoska, Konrada Dunaja, nieco później Tobiasza Kudrę. Dusza podjął decyzję o zawieszeniu startów w zawodowym MMA po dwóch porażkach z rzędu. Ostatnie zwycięstwo z Pietrzakiem pokazało jednak, że wrócił mocniejszy i chce rozdawać karty w nowej dla siebie kategorii półśredniej.

- Przyglądałem się Szymonowi jeszcze przed przerwą i już wtedy zrobił na mnie bardzo dobre wrażenie. Silny, bijący mocno z obu rąk, do tego znakomicie gimnastycznie przygotowany do startów w MMA. Wrócił w efektownym stylu na początku marca i już wtedy wiedziałem, że prędzej czy później muszę go zobaczyć na naszej gali. Na całe szczęście dojdzie do tego już 25maja we Wrocławiu - powiedział prezes FEN, Paweł Jóźwiak.

Bilety na galę FEN 21 można nabyć na stronie internetowej fen-mma.com/bilet