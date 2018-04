FEN 21. Pławecki kontra Wierzbicki we Wrocławiu!

Do pojedynku dojdzie 25 maja we Wrocławiu. (materiały prasowe)

Łukasz Pławecki (20-14-1) będzie rywalem Wojciecha Wierzbickiego (13-3) w walce o pas mistrzowski federacji Fight Exclusive Night w kategorii wagowej do 77 kilogramów. Do pojedynku dojdzie 25 maja we Wrocławiu.

