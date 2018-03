Joanna Jędrzejczyk współpracuje z dietetykiem Conora McGregora przed UFC 223

Joanna Jędrzejczyk UFC (gazeta.pl)

W trosce o to, aby rewanżowej walki z Rose Namajunas nie popsuło nieprawidłowe cięcie wagi Joanna Jędrzejczyk zdecydowała się na zmianę dietetyka. I wygląda na to, że była to słuszna decyzja.

Do gali pozostał nieco ponad 10 dni, a Joanna waży obecnie 55,56 kg (do zbicia pozostaje ok 3,5 kg), o czym z radością poinformowała wczoraj w swoich mediach społecznościowych. Podczas telekonferencji prasowej przed galą UFC 223, Jędrzejczyk przyznała, że czuje się świetnie, cięcie wagi idzie zgodnie z planem, a ona sama jest bardzo zadowolona z całego obozu treningowego. Potwierdziła się także informacja, że zawodniczka rozpoczęła współpracę z nowym dietetykiem, firmą Lockhart and Leith, która ma w swoim portfolio takich zawodników jak Conor McGregor, Daniel Cormier czy Max Holloway. Sądząc po zdjęciach byłej mistrzyni i aktualnych informacjach o etapie ścinania wagi, podjęcie tej kooperacji może być prawdziwym strzałem w dziesiątkę. Jędrzejczyk jako naturalna musza, zawsze miała trudności w cięciu kilogramów przed walką w dywizji słomkowej, ale najwyraźniej dopiero ostatni proces przed UFC 217 uświadomił jej, że musi wprowadzić radykalne zmiany w kwestii diety. Materiał InTheCage.pl