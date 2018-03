MMA. Szymon Kołecki trafi do KSW? "Nasza współpraca wisi w powietrzu"

- Kołecki ma na siebie pomysł. Ma bardzo dobrze przemyślaną swoją karierę. Kilka razy rozmawialiśmy. Rozumiemy się, że nasza współpraca wisi w powietrzu. Jesteśmy zainteresowani, ale on mówi, że to jeszcze nie jest ten czas - powiedział w programie "Puncher" Maciej Kawulski, współwłaściciel KSW.

I dodał: - Nie da się ukryć, że nie walczył z klasowymi przeciwnikami. Ktoś złośliwy mógłby ocenić sytuację, że nabija sobie rekord. Dla higieny zawodowej dobrze jest się obyć z klatką. Droga w Federacji KSW między pierwszą walką i walką o pas często jest bardzo krótka. Szczególnie w swojej kategorii wagowej, chociaż on się waha między dwoma, mogłaby być bardzo szybko bardzo ciężka. On chce się jeszcze rozwijać, my to szanujemy. Kołecki w KSW to jest melodia przyszłości, ale też rzecz, która na pewno nastąpi - zakończył Kawulski.

Kołecki walczy obecnie dla organizacji "Babilon MMA". W marcu znokautował w pierwszej rundzie Lukasza Borowskiego. Cztery poprzednie walki również wygrał w rundzie przez nokaut.

