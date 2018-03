Mariusz Pudzianowski "zabił" worek na treningu [WIDEO]

Najsilniejszego człowieka świata rozpiera moc! Właśnie udało mu się „zabić” worek treningowy (podobno nie pierwszy):

Mariusz Pudzianowski wróci do klatki KSW na gali, która odbędzie się w czerwcu. Jego przeciwnikiem będzie eks mistrz wagi ciężkiej, Karol Bedorf. Pojedynek jest eliminatorem do walki o pas, który 14 kwietnia na KSW 43 trafi do Michała Andryszaka lub Philipa de Friesa.