Nowak kontra Ziółkowski na FEN 21!

Fight Exclusive Night 21 (materiały prasowe)

Patryk Nowak (5-1, 1 KO, 3 SUB) zmierzy się z Marianem Ziółkowskim (18-6, 4 KO, 12 SUB) podczas gali Fight Exclusive Night 21, która 25 maja odbędzie się we Wrocławiu. Limit wagowy tego starcia to 70 kilogramów.

