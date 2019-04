Osada uniwersytetu z Cambridge wygrała niedzielny wyścig ósemek na Tamizie, pokonując rywali z Oxfordu. Walka była bardzo wyrównana do samego końca - zwycięzcy okazali się lepsi o zaledwie dwie sekundy. Ekipę triumfatorów jako szlakowy poprowadził Polak Natan Węgrzycki-Szymczyk.

To drugi nasz rodak, który popłynął w słynnym The Boat Race, rozgrywanym od 1829 roku. Pierwszym był Michał Płotkowiak, który wiosłował w 2007 i 2009 roku w zespole z Oxfordu. Węgrzycki-Szymczyk jest wioślarzem warszawskiego AZS-AWF. Jego największe jak dotąd osiągnięcie to 2. miejsce na mistrzostwach świata w Rotterdamie w 2016 roku w rywalizacji jedynek mężczyzn.

Dzięki niedzielnemu zwycięstwu osada z Cambridge powiększyła przewagę w ogólnej klasyfikacji. Obecnie ma na koncie 84 zwycięstwa, a Oxford 80. Cambridge także w zeszłym roku było lepsze. Rywalizacja wioślarska między najsłynniejszymi brytyjskimi uniwersytetami odbywa się od 1829 roku. Ósemki z tych uczelni walczą na 6,8-kilometrowej trasie na Tamizie w zachodnim Londynie.