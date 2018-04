Tragiczny wypadek hokejowej drużyny Humboldt Broncos. Zginęło 14 zawodników

Wypadek miał miejsce na autostradzie w Saskatchewan. Autokar hokeistów zderzył się z ciągnikiem, który holował naczepę.

Wypadek miał miejsce ok. godziny 17.00 w piątek ok. 30 km na północ od Tisdale. Drużyna jechała na wyjazdowe spotkanie z Nipawin Hawks. Miało to być 5. starcie obu drużyn w młodzieżowej lidze hokejowej.

Ojciec Dereka Pattera, jednego z hokeistów, którzy przeżyli wypadek, opublikował na Twitterze zdjęcie swojego syna i dwóch innych zawodników ze szpitala trzymających się za ręce.

Na tragedię zareagował premier Kanady Justin Trudeau. - Nie mogę sobie wyobrazić przez co przechodzą rodzice. Sercem jestem z każdym, kto został dotknięty przez tę straszną tragedię - napisał na Twitterze.