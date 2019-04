Boks. Anthony Joshua wskazał rywala w walce marzeń - miał do wyboru Tysona i Muhammada Aliego

Rozmowa z DAZN przytoczona została na łamach portalu thesun.co.uk. Anthony Joshua został zapytany, z którym z legendarnych pięściarzy chciałby stoczyć walkę na ringu. Bokser mógł wybrać Tysona lub Muhammada Aliego.

Boks. Anthony Joshua o walce marzeń - "Wolałbym zmierzyć się z Alim"

Joshua przyznał, że wymarzoną walkę stoczyłby z Muhammadem Ali, którego przydomkiem jest "The Greatest": "Wolałbym zmierzyć się z Alim, ponieważ nasz styl walki jest bardziej spójny. Nie wiem, czy mógłbym za dużo pokazać w walce z Tysonem, jego fenomenalny styl walki mógłby sprawić, że nie wypadłbym dobrze w starciu. Ali był typowym bokserem, wolał punktować niż rzucać się do przodu. Nasza walka mogłaby przypaść do gustu widzom".

W wywiadzie Joshua odniósł się także do wypowiedzi Jarrella Millera, który oskarżył pięściarza o stosowanie dopingu. Na konferencji prasowej w lutym tego roku Miller powiedział, że Brytyjczyk miał stosować niedozwolone substancje wykorzystując prawo wyłączenia dla celów terapeutycznych (Therapeutic use exemptions). Miller od jakiegoś czasu prowokuje przeciwnika, z którym zmierzy się już 1 czerwca. Joshua przyznał, że stara się zachować spokój, bo wtedy może uzyskać najlepszy wynik, dlatego też nie da się sprowokować swojemu rywalowi: "Teraz jestem starszy, mądrzejszy i wiem, jak się kontrolować i dbać o swoją karierę".