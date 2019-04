Boks. "Za 100 milionów dolarów zacznę o tym myśleć" - Władimir Kliczko może wrócić do ringu

DAZN miało zaoferować młodszemu z braci Kliczko oferty 40, 60 oraz 80 milionów dolarów za trzy walki. Jego brat, obecny burmistrz Kijowa Witalij Kliczko, potwierdził w rozmowie z "Abendzeitung", że bokser faktycznie otrzymał takie propozycje: "Kiedy pojawiły się pierwsze pogłoski, że platforma zaoferowała mu 40 milionów dolarów za powrót, zadzwoniłem do niego i zapytałem, co się dzieje. Powiedział – To nie jest oferta, która mnie interesuje. Kiedy kilka tygodni później rozmawiałem o ofercie 80. milionów zadzwoniłem ponownie. Wtedy powiedział – To nie jest oferta, dla której zmienię zdanie, może zacznę o tym myśleć za 100 milionów".

Boks. "Zacznę o tym myśleć za 100 milionów" - brat Władimira Kliczko o jego powrocie na ring

Starszy brat dodał także, że będzie popierał decyzję brata bez względu na to, co zadecyduje. Wie jednak, że pieniądze nie będą główną motywacją dla Władimira, który ma swój biznes po karierze sportowej: "Same pieniądze nie będą go motywować. Według mnie nie ma czego udowadniać jako bokser - udowodnił że jest jednym z najlepszych sportowców na świecie, nic nie zyska sportowo na powrocie". Kliczko miałby wrócić na trzy walki. Amerykańska platforma streamingowa chce, by głównym pojedynkiem Ukraińca był rewanż z Anthony’m Joshuą.

Ukrainiec dwa razy zdobywał tytuł mistrza świata wagi ciężkiej - po zdobyciu tego drugiego tytułu zdołał go utrzymać przez ponad 10 lat. Na swoim koncie ma 69 walk, z czego wygrał w aż 64 spotkaniach. 53 z nich zakończyły się nokautem. Swoją ostatnią walkę stoczył 29 kwietnia 2017 roku w Londynie.

Jego przeciwnikiem był wtedy Anthony Joshua, który pokonał 43-latka przez nokaut techniczny. Stawka walki była bardzo wysoka - pojedynek toczył się o trzy pasy mistrzowskie federacji IBF (International Boxing Federation), IBO (International Boxing Organization) i superczempiona WBA (World Boxing Association). Dzień po przegranej Kliczko ogłosił zakończenie kariery.