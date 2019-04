Boks. "Tyson Fury uciekł przed walką"

Panowie starli się w pierwszy dzień grudnia zeszłego roku. I choć Anglik był dwukrotnie liczony, zdaniem zdecydowanej większości ekspertów zasłużył na wygraną. Sędziowie byli jednak niejednomyślni i orzekli remis, dzięki czemu Amerykanin zachował tytuł mistrza świata wagi ciężkiej federacji WBC. Później panowie "rozjechali się" jeśli chodzi o stacje telewizyjne. "Brązowy Bombardier" boksuje dla Showtime, zaś "Król Cyganów" dla ESPN. Deontay Wilder 18 maja na Brooklynie spotka się z Dominikiem Breazeale'em (20-1, 18 KO), a Tyson Fury 15 czerwca w Las Vegas z Tomem Schwarzem (24-0, 16 KO).

- Jego krok spotka się z reakcją kibiców w Ameryce. Bo nic tak nie drażni Amerykanów, jak deklaracje, że bardzo chcesz walki, a potem przed nią uciekasz. Fury dostał ten rewanż, a uciekł w inną stronę - mówi champion World Boxing Council.

- Fury nie porywa swoim stylem boksowania. Amerykańscy kibice nie lubią takiego boksu, bo choć Fury jest dobry, to nudny. Ludzie wolą emocje z dużymi facetami i nokautami. Fakt, że Fury unika teraz naszego rewanżu, z pewnością zepsuje trochę jego wizerunek w USA. Jeśli nie dostanie tego rewanżu, to będzie jego problem, nie mój - kontynuował "Brązowy Bombardier".

- Zamiast ze mną, on spotka się teraz z gościem, który nie należy do czołówki, a do tego nikt o nim nie słyszał. To nie wyjdzie Fury'emu na dobre. To wszystko co zyskał na walce ze mną, straci teraz mierząc się z nieznanym rywalem. Oby był tego świadomy i szybko się ocknął - zakończył Wilder. Więcej o boksie przeczytasz na bokser.org.