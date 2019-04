Włodarczyk chodzi o kulach, ale zapowiada powrót. Chce mistrzowskiego pasa

- Trzy tygodnie przed walk kolano mi po prostu p瘯這, w dodatku dwa tygodnie p騧niej - tydzie przed walk - dozna貫m kontuzji lewej r瘯i. Po walce mia貫m wi璚 operacj, podczas kt鏎ej usuni皻o cz窷 陰kotki. W tej chwili poruszam si o kulach (...) Nie jest 豉two, ale przechodz ju rehabilitacj, kt鏎a potrwa w granicach sze軼iu-o鄉iu tygodni. My郵a貫m, 瞠 b璠 boksowa w czerwcu, ale ze wzgl璠u na to, co mnie spotka這, walka pewnie nie b璠zie mo磧iwa. Mo瞠 stocz zatem walk w lipcu. Je瞠li nie lipiec, to pewnie wrzesie lub pa寮ziernik, czyli Zakopane i gala w Nosalowym Dworze. Potem by mo瞠 uda si zaboksowa w grudniu - m闚i w rozmowie z BOKSER.ORG jeden z najlepszych pi窷ciarzy w historii polskiego boksu zawodowego.

- Zale篡 mi na tym, 瞠by zbli篡 si do pierwszej tr鎩ki rankingu WBC, w tej chwili jestem w nim sz鏀ty. Kiedy zbli輳 si do podium rankingu, musz si rozs康nie prowadzi, 瞠by stoczy walk o mistrzostwo 鈍iata. Andrzej Wasilewski jest czarodziejem i mo瞠 do takiej walki doprowadzi. Moim zadaniem jest trening i bycie w stuprocentowej formie. Wracaj帷 jeszcze do kontuzji d這ni: czekam na konsultacj w tej sprawie i mam nadziej, 瞠 ob璠zie si bez operacji - dodaje W這darczyk.

Przypomnijmy, 瞠 27 marca mia si odby przetarg na walk "Diablo" z Terwe貫m Pulewem o pas mistrza Unii Europejskiej. Federacja EBU usun窸a jednak Polaka z pozycji oficjalnego pretendenta do wspomnianego pasa i ostatecznie do przetargu nie dosz這. W tej sytuacji pozostaje nam 篡czy Krzysztofowi jak najszybszego powrotu do zdrowia i walk, kt鏎e doprowadz do kolejnego pojedynku o pas mistrza 鈍iata.

Wi璚ej informacji o boksie na bokser.org.