Nagła zmiana planów. Norbert Dąbrowski zawalczy w Rosji o pas federacji WBO International

Norbert Dąbrowski (22-7-2, 9 KO) miał pojawić w ringu podczas gali Boxing Night 15 w Starachowicach organizowanej przez Marcina Najmana. Polski pięściarz otrzymał jednak propozycję walki o pas federacji WBO International w wadze półciężkiej. Jego przeciwnikiem będzie Rosjanin Umar Salamov (23-1-0, 17 KO), a pojedynek odbędzie się w Groznym.

Norbert Dąbrowski zawalczy o pas z Umarem Salamov o pas federacji WBO International

Ostatnią walkę Norbert Dąbrowski odbył w maju ubiegłego roku – pokonał wtedy na punkty Roberta Talarka. Z kolei Salamov wszedł do ringu we wrześniu (wygrana z Denisem Liebauem). Rosjanin to czwarty zawodnik rankingu WBO, natomiast w zestawieniu IBF zajmuje szóste miejsce. Na co dzień Salamov trenuje w Stanach Zjednoczonych pod okiem Javana Hilla. 24-letni pięściarz wywalczył pas federacji WBO International w 2017 roku.

Pojedynek Dąbrowski-Salamov zaplanowano na 18 kwietnia. Natomiast gala Boxing Night 15 w Starachowicach, na której Dąbrowski pojawi się w charakterze gościa, odbędzie się dziesięć dni później.