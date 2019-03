Boks. Deontay Wilder odrzucił ofertę za 100 mln dolarów! Wytłumaczono dlaczego

Deontay Wilder dwie z tych trzech walk miał stoczyć właśnie z Anthonym Joshuą o wszystkie cztery pasy wagi ciężkiej. Niby było już blisko, ale...

Obóz Wildera: Nie znamy liczb Joshuy

- Wypytywaliśmy, ile otrzyma z tego Joshua, lecz nigdy nie dostaliśmy odpowiedzi na to pytanie. To co nam zaproponowano brzmiało dobrze, jednak jeśli okazałoby się, że druga strona dostanie dwa razy tyle, nagle nie byłaby to już tak atrakcyjna oferta. A my nie znamy liczb Joshuy - stwierdził Finkel.

- Jeszcze niedawno promotor Joshuy oferował nam 15 milionów dolarów, chociaż nie miał żadnej ciekawej alternatywy. My ją mieliśmy i wybraliśmy walkę z Tysonem Furym. Dziś Deontay jest wart znacznie więcej i ci sami ludzie oferują nam już kilkakrotnie większe pieniądze. Pomyście, co będzie za pół roku - dodał menadżer championa World Boxing Council.

Wilder póki co 18 maja w obowiązkowej obronie spotka się na Brooklynie z Dominikiem Breazeale'em (20-1, 18 KO). Przeciwnikiem Joshuy 1 czerwca w Nowym Jorku będzie dobrze znany polskim kibicom Jarrell Miller (23-0-1, 20 KO). Więcej o boksie przeczytacie na Bokser.org