Boks. 60 milionów funtów dla Władimira Kliczki! Stawka podbita

Przedstawiciele DAZN kusili Ukraińca powrotem do boksu kontraktem na trzy walki. "Dr Stalowy Młot" miałby dostać za nie 40 milionów dolarów plus wpływy z praw telewizyjnych z dwóch startów. Władimir Kliczko nie przekonał się do końca do tego pomysłu, w międzyczasie swoją propozycję przedstawili ludzie z Showtime, więc DAZN zaproponowało weteranowi kontrofertę, dużo lepszą niż wcześniej.

Władimir Kliczko ma ofertę: 60 mln za trzy walki

DAZN proponuje obecnie Kliczce aż 60 milionów funtów za trzy starty! W myśl umowy miałoby dojść do jego rewanżu z Anthonym Joshuą (22-0, 21 KO), aktualnym mistrzem świata wagi ciężkiej federacji IBF/WBA/WBO. Kiedyś zresztą wszystkie te pasy należały właśnie do Kliczki. Czy teraz uda się ściągnąć Ukraińca z emerytury? Czas przecież płynie nieubłaganie, a Władimir za cztery dni skończy już czterdzieści trzy lata. Kliczko dwukrotnie był mistrzem świata wszechwag. Jego drugie panowanie trwało przez dekadę.