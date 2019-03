Boks. Oficjalnie: Deontay Wilder poznał rywala. Kibice zawiedzeni

Dla mistrza będzie to już dziewiąta obrona tytułu. Walkę pokaże stacja Showtime w otwartym przekazie. Tak więc nie będzie potrzeby dodatkowej zapłaty PPV za obejrzenie walki.- Jestem podekscytowany, bo długo czekałem na tę walkę. Będę wywierał na nim presję i skopię mu tyłek - zapowiada Breazeale.

- Cieszę się na myśl o powrocie na Brooklyn. Mam dobre wspomnienia z tym miejscem, w końcu wygrywałem tu efektownie przez nokaut. Waga ciężka potrzebuje jednego, prawdziwego mistrza. Wierzę, że najlepszy jestem właśnie ja i to żadna arogancja, tylko przekonanie o własnej sile. Jestem gotowy na każdego i mógłbym walczyć już teraz. Jestem numerem jeden. Daję kibicom to, co chcą oglądać, czyli nokauty. Ludzie czekają na największe walki, lecz Breazeale to obowiązkowy pretendent. Nie mogę się już doczekać, to będzie dla mnie wielki wieczór - powiedział Wilder.

- Mam dosyć jego gadania, widocznie Wilder kocha swój własny głos. Kiedy jednak spotkamy się w ringu, jeden na jednego, uciszę cię - dodał Breazeale.

- Znokautuję tego głupka za to, że uderzył znienacka mojego brata. Ten sk...n zadarł z niewłaściwą osobą i przekona się o tym 18 maja. Wniosę do ringu ból - odpowiedział mu Wilder.

Kibice i eksperci nie są zadowoleni tym zestawieniem

Sympatycy boksu liczyli, że dojdzie do rewanżu Wildera z Tysonem Furym, bo ich pierwsza walka (zakończona remisem) była świetnym widowiskiem. Spekulowano także o pojedynku Wildera z Anthonym Joshuą, ale na to starcie wciąż musimy poczekać. Natomiast polscy kibice żyli nadzieją, że Amerykanin zmierzy się z Adamem Kownackim.

