Artur Szpilka odpowiedział na zmasowaną krytykę. "Nikt innym beretu nie ryje"

paulogarnies godzinę temu Oceniono 30 razy 26

Ja panie Szpilka w przeciwności do takich ludzi podobnych panu mimo że też nie jestem ekspertem nigdy nie musiałem prosić o pomoc w górach w które często jeżdżę.

Przez lata jeździłem z rodziną już od chwili kiedy moja córka skończyła 2 lata. Zawsze dokładnie analizowałem przed wyjściem pogodę, szlak i miejsca na nim by mieć 90% (nigdy nie ma 100% bo wiadomo iż przyroda płata figle) że nie zagrożę sobie i rodzinie nieodpowiedzialnym zachowaniem.

Dla wielu Śnieżka czy Kasprowy, Nosal a nawet Ślęża pod Wrocławiem jest atrakcją na miarę wycieczki do supermarketu. W klapkach, bez butelki wody z myślą że za każdym zakrętem jest taksówka.

Jest pan po prostu idiotą i tyle. Były ostrzeżenia i pan je zignorował. Więc proszę przestać pitolić że każdy ma prawo do błędu.. a raczej przyznać że postąpił pan jak typowy tępak..