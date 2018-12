- To będzie świetna walka. Za każdym razem, gdy wychodzę do ringu, gwarantuję dobre widowisko, dużą ilość ciosów oraz pressing. Mam nadzieję, że za rok będę już występował w walce wieczoru. Ciężką pracą dojdę do tego. Zamierzam podobnie rozegrać ten pojedynek jak starcie z Iago Kiladze. Będę skracał ring i atakował dużo na korpus. Pamiętajcie, że im więksi oni są, tym ciężej padają - przywołał sławne powiedzenie polonijny wojownik.

- Washington będzie wymagającym rywalem, ale skoro chcę zostać mistrzem świata, to muszę wygrywać z takimi zawodnikami - dodał Kownacki. Więcej informacji o boksie na Bokser.org.