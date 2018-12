Boks. "Kliczko chce wrócić. Uważa, że pokona każdego"

"Doktor Stalowy Młot" co jakiś czas na swoich mediach społecznościowych umieszcza krótkie filmiki z treningów. Niby nic, ale rozbudził wyobraźnię kibiców. On sam przekonuje, że między linami mógłby pojawić się na przykład dla pobicia pewnego rekordu. Najstarszym w historii wagi ciężkiej mistrzem był ponad 45-letni George Foreman nokautujący Michaela Moorera. Ukrainiec ma "dopiero" 42 wiosny na karku . Ale zdaniem Hearna on już w przyszłym roku może znów zaboksować.

Władimir przegrał w ostatniej walce w kwietniu 2017 roku z nową gwiazdą wagi ciężkiej, właśnie Joshuą (TKO 11). Wcześniej miał jednak Anglika na skraju nokautu i choć przegrywał na kartach sędziów, to zdaniem większości ekspertów to właśnie on był nieznacznie lepszy do momentu zatrzymania potyczki. Młodszy z braci dwukrotnie zasiadał na tronie wszechwag. Za drugim razem panował aż przez dekadę!

- Kliczko skontaktował się z Joshuą w sprawie ewentualnego rewanżu. Napisał do niego sms-a, w którym stwierdził coś w stylu "Chcę wrócić, bo czuję, że wciąż mógłbym pokonać każdego na świecie" - zdradził brytyjski promotor.

