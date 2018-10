Mateusz Borek: Nie będzie pożegnalnej walki Tomasza Adamka

W nocy z soboty na niedzielę Tomasz Adamek stoczył 59. zawodową walkę. Polak nie będzie jej jednak wspominał dobrze. "Góral" przegrał z Jarrellem Millerem przez nokaut już w drugiej rundzie. Wszystko wskazuje na to, że była to ostatnia walka w karierze 42-letniego pięściarza.

- Pogadaliśmy sobie długo w nocy i doszliśmy do wniosku, że nie zorganizujemy pożegnalnej walki. To nie ma sensu. Zaprosiłem go na galę 17 listopada do Radomia. Jeśli Dorota, żona Tomka, dostanie urlop, przylecą do Polski. Chciałbym zaprosić władze boksu olimpijskiego i zawodowego, telewizje, które go pokazywały i przyjaciół. Odśpiewamy: „Sto lat” i podziękujemy za lata emocji. Swoją drogą, myślę, że dopiero za 10 czy 20 lat polski kibic doceni, kim ten facet był w tym biznesie - w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" powiedział promotor Adamka, Mateusz Borek.

- Tak to widzę po naszej rozmowie. Jeśli ja sam będę dalej bawił się w boks, zaproponuję mu rolę ambasadora MB Promotions. Chcę, żeby fajnie gospodarował swoim życiem. Żona Dorota ma pracę, prawie dorosłe córki się uczą. Tomek ma 42 lata i nie chcę, żeby żył tym, że raz w miesiącu jeździ i zbiera czeki z wynajmowanych apartamentów. Przyjaźnimy się 15 lat i chcę mu pomóc wejść w nowe życie. A szkoda dla polskiego sportu, żeby marnować jego potencjał. Może pomóc boksowi olimpijskiemu, może robić inne rzeczy. Myślę, że długo poczekamy na kogoś takiego.

Z 59 zawodowych walk Adamek wygrał 53 (31 KO), przegrał sześć. 42-latek jest byłym mistrzem świata federacji IFB i IBO w wadze juniorciężkiej oraz federacji WBC w wadze półciężkiej. We wrześniu 2011 roku Adamek przegrał we Wrocławiu z Witalijem Kliczko w walce o mistrzostwo świata w wadze ciężkiej.

La Liga. Julen Lopetegui straci pracę w Realu Madryt?

Reprezentacja Polski. Zgrupowanie krótkie, ale intensywne. Większość piłkarzy na kadrę dotrze w poniedziałek

Ligue 1. PSG rozniosło Olympique Lyon. Hat-trick Kyliana Mbappe w osiem minut