Tomasz Adamek - Jarrell Miller. O której walka? [DOKŁADNA GODZINA] [TRANSMISJA]

Tomasz Adamek ma za sobą serię zwycięskich pojedynków po tym, jak zdecydował się na powrót do zawodowego ringu. Polak zaczął od pokonania Solomona Haumono, potem wygrał z Fredem Kassim, a ostatnio zdemolował Joeya Abella.

Teraz rywal jest ze zdecydowanie wyższej i... cięższej półki, bo Miller jest cięższy od Polaka aż o 41 kilogramów, co oznacza, że Polaka czeka bardzo trudne zadanie.

Polak powalczy na gali w Chicago, a jego pojedynek będzie Co main eventem. Oznacza to, że walka będzie przedostatnią w karcie walk. Adamek ma wyjść do ringu mniej więcej o godzinie 5 rano.

Galka z walką Tomasza Adamka będzie transmitowana w nocy z soboty na niedzielę od 2:00 w Polsacie Sport oraz od 3:00 w otwartym Polsacie.

