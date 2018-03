Boks. Deontay Wilder: Moim najbliższym rywalem może być Adam Kownacki

Wilder jest bokserskim mistrzem świata wagi ciężkiej federacji WBC. Chociaż eksperci i fani boksu na całym świecie czekają na pojedynek Amerykanina z Anthonym Joshuą, to Wilder w rozmowie z "ThaBoxingvoice" mocno tonował nastroje.

Co ciekawe, Amerykanin nie wykluczył, że jednym jednym z jego najbliższych rywali może być Polak - Adam Kownacki (17-0). - Mam wiele nazwisk, z których mogę wybrać najbliższego przeciwnika. To może być Kownacki. Już rozważaliśmy zakontraktowanie walki z nim - powiedział Wilder.

- Jeśli nie będzie to Joshua ani Dillian Whyte, to może być Kownacki. Do walki z Polakiem i tak dojdzie - dodał.

- Obecnie moje szanse z nimi oceniam jako pięćdziesiąt na pięćdziesiąt. Zmierzę się z nimi, kiedy proporcje będą wynosiły siedemdziesiąt do trzydziestu - na moją korzyść. To nie jest żadna pycha z mojej strony. Wiem, że muszę schudnąć, lepiej pracować na nogach, a także pod względem taktycznym mądrzej toczyć walki, ale będę to sumiennie poprawiał i w 2019 roku powinienem zostać mistrzem świata - tak Polak mówił o ewentualnym starciu z Joshuą lub Wilderem w rozmowie ze Sport.pl.