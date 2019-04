Rajd Dakar zmieni lokalizację? Ma się odbywać w Arabii Saudyjskiej

To może być pierwszy kontakt Rajdu Dakar z Azją. Najsłynniejszy rajd świata ma zostać przeniesiony na pięć lat do Arabii Saudyjskiej. W kraju tym nie brakuje terenów odpowiednich dla rajdowców - m.in. pustynie oraz pasmo górskie Asir. - Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że będziemy mieli Dakar w naszym regionie. Mogę do Arabii Saudyjskiej dojechać w 30 minut - przyznał tegoroczny zwycięzca Nasser Al-Attiyah, który mieszka w Katarze.

Oficjalnej decyzji w zakresie zmiany lokalizacji jeszcze nie ma, ale ma być ogłoszona w najbliższych tygodniach. Dakar w tym roku pierwszy raz odbywał się w jednym kraju - w Peru. Z innymi południowoamerykańskimi państwami organizator rajdu, Amaury Sport Organisation nie był w stanie się dogadać. Do 2009 roku rajd ten odbywał się w Europie i w Afryce, wpierw na trasie Paryż - Dakar. Został jednak przeniesiony do Ameryki Południowej z powodu zagrożenia terrorystycznego.