Rajd Dakar. Jakub Przygoński trzeci na pierwszym etapie

W zeszłym roku Przygoński zajął w Dakarze piąte miejsce. W tym roku liczy na więcej. Na pierwszym etapie w Peru finiszował na trzeciej pozycji. Wygrał Katarczyk Nasser Al-Attiyah, a drugi był Hiszpan Carlos Sainz. Przygoński i Colsoul wyprzedzili za to m.in. legendę imprezy Stephane'a Peterhansela i to aż o 57 sekund.

Rajd Dakar oficjalnie wystartował w niedzielę w Limie. Uczestnicy byli oklaskiwani tego dnia przez miejscową publiczność. Na poważnie zawodnicy przystąpili do rywalizacji w poniedziałek. Pierwsi na trasę wyjechali quadowcy, a wśród nich najlepszy okazał się Argentyńczyk Nicolas Cavigliasso. Kamil Wiśniewski jadący na quadzie był dziesiąty. Wśród motocyklistów najszybszy był Hiszpan Joan Barreda Bort. Polacy z Orlen Team zajęli miejsca w trzeciej dziesiątce - Adam Tomiczek był 26., a Maciej Giemza 27.

Tegoroczny Rajd Dakar to ponad 5000 kilometrów, z czego 3000 to odcinki specjalne. 70 procent trasy to wydmy i piasek. Tym razem zawodnicy ścigają się tylko w jednym kraju - w Peru.