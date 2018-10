Kajetanowicz kontra Solberg, powrót Ogiera. Lista zgłoszeń pełna gwiazd

Sebastien Loeb, czyli dziewięciokrotny rajdowy mistrz świata (pod tym względem jest rekordzistą absolutnym), wystartuje po raz trzeci w sezonie. Przejechał już rajdy Meksyku oraz Korsyki, a poza tym rywalizuje w rallycrossie. Oprócz tego zastanawia się nad przyszłością. Jego przygoda z rajdami terenowymi dobiegła końca po wycofaniu się Peugeota z rywalizacji w Dakarze. Nie wyklucza powrotu na rajdowe trasy.

Loeb w Katalonii pojedzie Citroenem C3 WRC, a w zespole będzie miał jeszcze Craiga Breena i Khalida Al-Quassimiego. Na ławkę rezerwowych odesłany został Mads Ostberg.

Na starcie zobaczymy oczywiście też całą czołówkę WRC z walczącymi o tytuł Thierryn Neuvillem (Hyundai i20 WRC), Sebastienem Ogierem (Ford Fiesta WRC) oraz Ottem Tanakiem (Toyota Yaris WRC).

Kuba Przygoński: Mogę czuć się jednym z faworytów Dakaru

Kajetanowicz kontra Solberg

Imponująco wygląda też lista zgłoszeń w klasie WRC-2, gdzie jest aż 21 aut. Mistrzowski tytuł może przypieczętować Czech Jan Kopecky, który wygrał w tym sezonie każdy rajd, w którym startował. Wydarzeniem jest też powrót zespołu Volkswagena do rywalizacji. Rajd Katalonii będzie debiutem dla nowej konstrukcji - VW Polo GTI R5, które poprowadzą Eric Camilli oraz mistrz świata z 2003 roku Petter Solberg. Norweg od 2012 roku z rajdami miał mało wspólnego, postawił na rywalizację w rallycrossie, ale startu nowiutkim autem nie mógł sobie odmówić.

Na liście zgłoszeń jest też trzykrotny mistrz Europy Kajetan Kajetanowicz, który na katalońskich drogach będzie kończył debiutancki sezon w mistrzostwach świata. Do tej pory startował na Sardynii, w Niemczech i w Turcji. I z każdym startem było coraz lepiej - zaczęło się od 7. lokaty, a potem były 5. i 4. O podium na mecie w Salou będzie jednak trudno.

Zbigniew Boniek: Krzysztof Piątek powinien zostać w Genoi jeszcze dwa lata

Pieniążek walczy o Top3

Trudne zadanie też przed Łukaszem Pieniążkiem. Kierowca Skody Fabii R5 walczy o czołową trójkę klasyfikacji generalnej, ale potrzebuje rewelacyjnego wyniku na katalońskich drogach i nieco pomocy rywali, by móc o tym marzyć. Polak jest w tej chwili piąty ze stratą 14 punktów do Gusa Greensmitha i dziewięciu punktów do czwartego Kalle Rovanpery. Młokos z Finlandii pojedzie jednak w jeszcze dwóch imprezach, Greensmith startował już nie będzie, a Pieniążek kończy w Katalonii sezon.

Rajd Katalonii jest jedyną rundą w sezonie, w której kierowcy ścigają się na szutrze i na asfalcie. Początek rywalizacji 25 października.