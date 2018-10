Kuba Przygoński z Pucharem Świata

Rajd Maroka po raz piąty z rzędu wygrał duet Nasser al-Attiyah - Mathieu Baumel (Toyota Hilux). Przygoński z Colsoulem ustąpili tylko im, ale ich głównym celem nie było zwycięstwo w imprezie, ale sięgnięcie po Puchar Świata. I to mu się udało. Przygoński jest drugim Polakiem, który sięgnął po Puchar Świata wśród samochodów. Przed nim, w 2013 roku, dokonał tego Krzysztof Hołowczyc. To obok zwycięstwa w Dakarze najważniejsze trofeum w rajdach terenowych.

- Przez cały rajd utrzymywaliśmy wysokie tempo rywalizując z dakarową czołówką, więc drugie miejsce tym bardziej cieszy. Tegoroczny rajd był dużo trudniejszy technicznie i nawigacyjnie, udało nam się go przejechać praktycznie bez problemów. Przed Dakarem jesteśmy dobrej myśli i w świetnej formie - mówił na mecie Przygoński.

Przygoński już przed startem był w doskonałej sytuacji. Wystarczyło mu ukończyć imprezę, by na jeden rajd przed końcem mieć Puchar Świata w kieszeni. I to mu się udało. Pomógł mu w tym też jego do tej pory główny rywal Władimir Wasiljew, który nie dojechał do mety z powodu awarii skrzyni biegów.

Przygoński ma za sobą bardzo udany sezon. Zajął piąte miejsce na Dakarze, co było najlepszym wynikiem w jego karierze. A potem imponował w Pucharze Świata. Z 10 rajdów wygrał aż cztery, w pięciu innych kończył na drugim miejscu, a jego najgorszym wynikiem była czwarta lokata w otwierającej sezon rosyjskiej rundzie.

Wyniki Rajdu Maroka:

1. Nasser al-Attiyah/Mathieu Baumel (Katar/Francja) Toyota Hilux 16:38.28

2. Kuba Przygoński/Tom Colsoul (Polska/Belgia) Mini John Cooper Works Rally +16.41

3. Cyril Despres/Jean-Paul Cottret (Francja) Mini John Cooper Works Buggy +34.01

4. Martin Prokop/Jan Tománek (Czechy) Ford Raptor RS CC +57.52

5. Ronan Chabot/Gilles Pillot (Francja) Toyota Hilux +2:46.25

6. Bernhard ten Brinke/Xavier Panseri (Holandia/Francja) Toyota Hilux +3:00.01

7. Jean-Pascal Besson/Sébastien Delaunay (Francja) Peugeot 3008 DKR Maxi +3:01.48

8. Denis Krotow/Dmytro Cyro (Rosja/Ukraina) BMW X3 CC +4:00.20

9. Isidre Esteve/José María Villalobos (Hiszpania) Sodicar BV6 +5:45.55

