Tanak prowadzi po pierwszym dniu Rajdu Wielkiej Brytanii

Tanak wygrał trzy poprzednie imprezy i włączył się do walki o mistrzowski tytuł. Przed Rajdem Wielkiej Brytanii tracił tylko 13 punktów do lidera Thierry'ego Neuville'a (Hyundai i20 WRC) i miał 10 punktów więcej od pięciokrotnego mistrza świata Sebastiena Ogiera (Ford Fiesta WRC).

- To był dobry dzień. Trafiliśmy z ustawieniami auta i jesteśmy bardzo konkurencyjni w tych trudnych warunkach - mówił Tanak. Po pierwszym dniu ma 28,8 sekundy przewagi nad Neuvillem. Ogier jest dopiero piąty (wyprzedzają go jeszcze Latvala i Lappi) i traci do niego 38,2 sekundy. I tak mało biorąc problemy ze skrzynią biegów na pierwszej pętli. - To nie był dla nas dobry dzień, ale się nie poddajemy - mówił Francuz.

Ogier jako jedyny z czołówki stracił też pomocników. Elfyn Evans musiał wycofać się z powodu awarii, a Teemu Suninen zakończył jazdę z powodu wypadku.

W sobotę do przejechania będzie dziewięć odcinków specjalnych o łącznej długości 150 km. Dodatkową trudnością będzie to, że nie ma serwisu w ciągu dnia. Awaria będzie oznaczała o wiele większe kłopoty niż zazwyczaj.

W WRC-2 prowadzi cudowne dziecko z Finlandii, 18-letni Kalle Rovanpera, który ma 58,6 sekundy przewagi nad Pontusem Tidemandem. Łukasz Pieniążek jest siódmy, do lidera traci ponad trzy minuty.