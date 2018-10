Tanak walczy o tytuł, Toyota o utrzymanie pozycji lidera

Po 10 rundach sezonu WRC Ott Tänak zajmuje 2. miejsce w tabeli kierowców i jest na fali wznoszącej. Estończyk wygrał najwięcej rajdów z pośród wszystkich kierowców w tym sezonie – aż cztery, w tym trzy ostatnie w Finlandii, Niemczech i Turcji. Dobra passa zaczęła się już w otwierającym sezon Rajdzie Monte-Carlo, w którym startujący po raz pierwszy w barwach Toyoty Tänak zajął drugie miejsce.

Toyota liderem w klasyfikacji producentów w WRC

W zbliżającym się Rajdzie Wielkiej Brytanii zadaniem kierowców Toyoty – Jari-Mattiego Latvali, Otta Tänaka i Esapekki Lappiego – jest utrzymać dla Toyoty pozycję lidera w klasyfikacji producentów. Ott Tänak będzie walczył o tytuł mistrza i ma nadzieję na kolejny sukces. Latvala i Lappi zajmują obecnie 4. i 5. miejsce.

Szutrowy Rajd Wielkiej Brytanii

Rajd Wielkiej Brytanii, 11. runda Rajdowych Mistrzostw Świata, rozpoczyna się w najbliższy czwartek. W tym tygodniu zawodnicy WRC przeniosą się w lasy i góry Walii, gdzie czekają na nich głównie szutrowe trasy – szybkie przy suchej nawierzchni, lecz w razie deszczu stanowiące wyzwanie dla kierowców i samochodów. Deszcze i mgły zdarzają się o tej porze roku często, powodując, że nieutwardzone drogi stają się błotniste i śliskie, a przyczepność ciągle się zmienia. W tym roku brytyjska runda odbywa się trzy tygodnie wcześniej niż w poprzednim sezonie, a ponadto po upalnym lecie, co daje pewne nadzieje na dobrą pogodę. Z drugiej strony, podczas testu w ubiegłym tygodniu zawodnicy musieli się zmagać z silnym deszczem.

Yarisy WRC po testach

„Z niecierpliwością czekamy na Rajd Wielkiej Brytanii. Podczas ostatnich testów w Walii musieliśmy się zmierzyć z silnym deszczem. Po raz pierwszy testowaliśmy samochody w takich warunkach i teraz czujemy się przygotowani na każdą sytuację. To będzie trudny rajd pełen zdradliwych miejsc, szczególnie w lasach. Przyczepność może się w każdej chwili dramatycznie zmienić w zależności od pogody. Każdy członek zespołu daje z siebie wszystko z myślą o zdobyciu mistrzostwa producentów. A po ostatnich zwycięstwach Ott ma przed sobą otwartą drogę do tytułu mistrza kierowców. Czeka nas wspaniała bitwa” – skomentował Tommi Mäkinen, dyrektor zespołu Toyoty.

Trudne odcinki Rajdu Wielkiej Brytanii

Pierwszy odcinek specjalny na torze Tir Prince Raceway w Towyn odbędzie się w czwartek wieczorem. W piątek kierowcy zmierzą się z sześcioma OS-ami na trzech trasach wśród lasów północnej Walii, po czym przeniosą się na nową trasę Slate Mountain. Miejsce to znane jest z jaskiń, do których zjeżdżają się grotołazy z całego świata.

Najdłuższy i najbardziej wymagający etap został zaplanowany na sobotę. Kierowcy pokonają 9 odcinków specjalnych, w tym po dwa razy cztery spektakularne trasy w górach i w okolicach Aberystwyth. Myherin, Hafren, Dyfi i Gartheiniog to prawdziwe klasyki, które wyciskają z załóg ostanie poty, a jednocześnie dają publiczności świetne miejsca do kibicowania. W tym roku do Hafren został włączony kompleks Sweet Lamb, uwielbiany przez fanów ze względu na hopy i kałuże. Potem zawodnicy wystartują w transmitowanym na żywo w telewizji odcinku Dyfnant w Górach Kambryjskich.

W niedzielę rajd powróci na północ Walii, gdzie na załogi czekają dwa trudne leśne odcinki specjalne w Snowdonii. Pierwszy z nich, Elsi, nigdy do tej pory nie znalazł się w WRC, natomiast znany kierowcom Gwydir jest teraz dwa razy dłuższy. Potem akcja przeniesie się do Llandudno na spektakularny finał, który zakończy się na promenadzie wśród luksusowych hoteli.

Tanak gotowy do walki

„Bardzo lubię Rajd Wielkiej Brytanii. Mam nadzieję, że pogoda będzie dobra i drogi pozwolą się rozpędzić, ale każdy wie, że jeśli chodzi o pogodę w Walii, trzeba się spodziewać wszystkiego. Podczas ostatnich testów padało całkiem solidnie, więc mieliśmy sporo błota do poćwiczenia. Włożyliśmy mnóstwo pracy, żeby jeszcze bardziej udoskonalić samochody i uzyskać lepsze osiągi. Uważam, że dobrze się spisaliśmy i chętnie sprawdzę, jak wypadniemy na tle rywali. Jesteśmy w takim momencie, że wszystko może się jeszcze wydarzyć, jeśli chodzi o walkę o mistrzostwo. Co do najbliższego rajdu, mam dobre przeczucia” – dodał Ott Tänak, prowadzący razem z Martinem Järveoją Yarisa WRC nr 8.

W ubiegłym roku Jari-Matti Latvala ukończył Rajd Wielkiej Brytanii na piątym miejscu, po wygraniu dwóch odcinków specjalnych. Esapekka Lappi dojechał do mety jako dziewiąty, zaś Juho Hänninen nie ukończył rajdu. Reprezentujący w poprzednim sezonie zespół Forda Ott Tänak był szósty. Najbliżej wygranej w Rajdzie Walii Ott Tänak znalazł się dwa lata temu, kiedy zajął drugie miejsce.