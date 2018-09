Pieniążek celuje w Top3 WRC-2 i zastanawia się nad zmianą auta

Łukasz Pieniążek (Skoda Fabia R5) w ostatni weekend rywalizował w Rajdzie Polski, przedostatniej rundzie rajdowych mistrzostw Europy. Dla 28-latka pilotowanego przez Przemysława Mazura jazda zakończyła się już na trzecim odcinku specjalnym. Niedaleko po starcie polska załoga uderzyła w drzewo.

- Dość mocno odczułem to uderzenie. Z zewnątrz wypadek nie wyglądał na spektakularny, ale mam ból kręgosłupa, także w odcinku szyjnym. Do tego, kilka tygodni wcześniej miałem wypadek w Finlandii i muszę zadbać o swoje zdrowie. Przejdę serię badań, czeka mnie też rehabilitacja. Chcę być w pełni sił na dwie finałowe rundy mistrzostwa świata - mówi Pieniążek.

Start na drogach wokół Mikołajek był przede wszystkim podziękowaniem dla sponsorów i kibiców. - Wiadomo, że każdy kilometr w aucie jest ważny, ale nie były to przygotowania pod kątem startów w mistrzostwach świata. W Rajdzie Polski i tak nie przejechaliśmy tych kilometrów zbyt wiele - mówi.

Łukasz Pieniążek mat. prasowe

Pieniążek walczy o Top3 w WRC-2

Pieniążek ma w planach jeszcze dwa starty w mistrzostwach świata - w Rajdzie Walii w pierwszy weekend października oraz w Rajdzie Katalonii dwa tygodnie później. Polak ma szansę na trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej WRC-2. W tej chwili zajmuje czwartą lokatę ze stratą siedmiu punktów do trzeciego Gusa Greensmitha.

- Chcielibyśmy zakończyć sezon w pierwszej trójce. Jesteśmy w dobrej sytuacji, bo nasz główny rywal Greensmith ma przed sobą tylko jedną punktowaną imprezę, a my jedziemy jeszcze dwa rajdy z punktami. Wiemy, że nie będzie łatwo, bo cała czołówka będzie na starcie w Walii i w Katalonii. Zdajemy sobie sprawę z wyzwania. Naszym celem jest przede wszystkim przejechać czysto rajd i zdobyć punkty - powiedział Pieniążek.

- Rajd Walii na pewno będzie w tym roku inny. Zazwyczaj kojarzył się z ponurą aurą, deszczem padającym w poziomie, pobudkami, gdy jest jeszcze ciemno. Aura była dość depresyjna, teraz ma być inaczej. Spodziewam się, że zamiast błotnistych i mokrych dróg, będą szutry. Przed Rajdem przeprowadzimy testy w Walii, by dobrze wyczuć nawierzchnię - dodał.

VW Polo zastąpi Skodę Fabię?

Pieniążek myśli już o kolejnym sezonie. Polak nie wyklucza zmiany samochodu. Pod koniec sierpnia wziął udział w prezentacji nowego Volkswagena Polo GTI R5, który na rajdowych trasach zadebiutuje w Katalonii.

Cały czas monitorujemy rynek i bierzemy pod uwagę wszystkie dostępne auta. Jeśli nowa konstrukcja Volkswagena będzie zdecydowanie szybsza, to na pewno ją rozważymy, ale wybór samochodu na kolejny sezon to złożony proces. P{od uwagę trzeba też wziąć logistykę, dostępność części i serwisowanie auta - opisał cały proces Pieniążek.

W tym sezonie 28-latek ściga się za kierownicą Skody Fabii R5 i jest z auta zadowolony. - Jestem wjeżdżony w ten samochód, zespół wie, jak go dobrze przygotować do rajdu, a do tego Skoda planuje nową wersję auta w połowie przyszłego roku. Decyzję podejmiemy na spokojnie - dodał.