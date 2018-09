Pieniążek trzeci, Łukjaniuk liderem. Jedzie po tytuł mistrza Europy.

Rajd Polski zaczął się od próby na torze w Mikołajkach. Liczący 2,5 km odcinek jest tylko rozgrzewką przed prawdziwą rywalizacją w sobotę i niedzielę, gdy do przejechania będzie 212 km podzielonych na 14 prób. Na torze w Mikołajkach najlepiej spisał się Aleksiej Łukjaniuk (Ford Fiesta WRC), który miał o 0,6 sekundy lepszy czas od Węgra Norberta Hercziga (Skoda Fabia R5). Rosjanin pędzi po tytuł rajdowego mistrza Europy i w Polsce wystarczy mu zdobyć tylko punkt.

Trzeci na torze w Mikołajkach był Pieniążek (0,8 sekundy straty do Łukjaniuka), który na co dzień startuje w cyklu WRC-2, szansę na objęcie prowadzenia stracił po swoim błędzie. - Jechałem na maksa. Popełniłem duży błąd pod koniec przejazdu, prawie uderzyliśmy w barierę. Ale to była dobra próba dla nas - mówił na mecie odcinka.

Zawody na Mazurach są też finałową rundą RSMP, więc w Mikołajkach na pewno poznamy nazwisko tegorocznych mistrzów Polski. Przed finałową rundą tej rywalizacji liderami punktacji są Jakub Brzeziński i Kamil Kozdroń, którzy do tej pory zdobyli 146 „oczek”. Do zdobycia jest jeszcze 55 punktów, więc szanse na mistrzostwo Polski mają także Grzegorz Grzyb (2. miejsce i 118 punktów) oraz Mikołaj Marczyk (3. miejsce i 96 punktów).

Po pierwszej próbie najwyżej w klasyfikacji generalnej rajdu z tej grupy jest Grzyb, który ma 0,9 sekundy przewagi nad Brzezińskim oraz sekundę nad Marczykiem.